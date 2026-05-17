domingo, 17 de mayo de 2026

Demoraron a dos personas tras una pelea y secuestraron una motocicleta

En la mañana de hoy 17-05-26, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional - Destacamento San Marcos, en el marco de recorridas preventivas de seguridad realizadas en distintos sectores de la ciudad, demoraron a dos hombres y secuestraron preventivamente una motocicleta tras intervenir en una riña ocurrida en la vía pública.

El procedimiento se concretó, alrededor de las 10:30 horas, en inmediaciones de calle Tierra del Fuego y Matías Pipet, luego de que el sistema de emergencias 911 alertara sobre una pelea en proceso en el lugar.

Al arribar, los uniformados constataron y observaron a dos personas agrediéndose físicamente entre sí, por lo que procedieron rápidamente a separarlos. Posteriormente intentaron dialogar con ambos para determinar las circunstancias del conflicto, aunque los mismos se encontraban en un evidente estado de alteración, presumiblemente bajo los efectos de alcohol y/o algún tipo de sustancia.

Por tal motivo se procedió a la demora de ambos ciudadanos, resultando ser de 25 y 27 años de edad, además del secuestro preventivo de una motocicleta -marca Mondial 110 cc.-, sin chapa patente colocada.

Los demorados y el rodado fueron trasladados a la Comisaría Seccional Séptima, donde se continúan con las diligencias y trámites de rigor correspondientes.