Demoraron a dos personas tras una pelea y secuestraron una motocicleta

El procedimiento se concretó, alrededor de las 10:30 horas,
en inmediaciones de calle Tierra del Fuego y Matías Pipet, luego de que el
sistema de emergencias 911 alertara sobre una pelea en proceso en el lugar.
Al arribar, los uniformados constataron y observaron a dos
personas agrediéndose físicamente entre sí, por lo que procedieron rápidamente
a separarlos. Posteriormente intentaron dialogar con ambos para determinar las
circunstancias del conflicto, aunque los mismos se encontraban en un evidente
estado de alteración, presumiblemente bajo los efectos de alcohol y/o algún
tipo de sustancia.
Por tal motivo se procedió a la demora de ambos ciudadanos,
resultando ser de 25 y 27 años de edad, además del secuestro preventivo de una
motocicleta -marca Mondial 110 cc.-, sin chapa patente colocada.