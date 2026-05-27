Demoraron a un hombre con un elemento de dudosa procedencia y se investigan las circunstancias del hecho

El hecho se registró en inmediaciones de calles Córdoba y
Moreno de esta ciudad, tras tomar conocimiento de una situación sospechosa
observada por efectivos que cumplían servicio adicional en el Banco de Sangre.
En este sentido, el suboficial, perteneciente a la División
Seguridad Hospitalaria, manifestó que personal de salud habían advertido que un
ciudadano, que tras ser identificado resultó tener 27 años de edad, ya poseía
entre sus pertenencias un elemento de dudosa procedencia.
Ante ello, personal policial secuestró una batería que tenía
en su poder, y el que no pudo acreditar procedencia, al respecto en la citada
dependencia policial se prosigue con los tramites que corresponden.