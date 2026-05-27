miércoles, 27 de mayo de 2026

Demoraron a un hombre con un elemento de dudosa procedencia y se investigan las circunstancias del hecho

En la jornada de ayer 26-05-26, Efectivos policiales de la Comisaría Tercera urbana de Capital en momentos en que realizaban sus labores específicas, fue demorado un hombre que tenía en su poder un elemento cuya procedencia no pudo justificar.

El hecho se registró en inmediaciones de calles Córdoba y Moreno de esta ciudad, tras tomar conocimiento de una situación sospechosa observada por efectivos que cumplían servicio adicional en el Banco de Sangre.

En este sentido, el suboficial, perteneciente a la División Seguridad Hospitalaria, manifestó que personal de salud habían advertido que un ciudadano, que tras ser identificado resultó tener 27 años de edad, ya poseía entre sus pertenencias un elemento de dudosa procedencia.

Ante ello, personal policial secuestró una batería que tenía en su poder, y el que no pudo acreditar procedencia, al respecto en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites que corresponden.