miércoles, 6 de mayo de 2026

Destacan el despliegue realizado por la Policía de Corrientes tras la aparición de Nahuá

La Policía de Corrientes informa que en el marco de una causa por tentativa de homicidio, y tras un amplio, intenso y sostenido despliegue, se logró en la mañana de hoy la localización del menor NAHUA, de 6 años de edad, quien se encontraba junto a su progenitor, Josías Santo Regis, alias “El Brasilero”, ambos intensamente buscados.

El procedimiento se concretó en zona rural de la ciudad de Goya, en el Paraje San Juan, donde un peón rural advirtió la presencia de personas desconocidas en el campo, alertando a personal de la Policía Rural, que se encontraba trabajando en la zona. Rápidamente, los efectivos acudieron al sitio, logrando la aprehensión del sujeto y el resguardo del menor, quien fue hallado sano y salvo.

El operativo en general, contó con la participación de alrededor de 300 efectivos policiales, quienes trabajaron de manera incesante, articulando acciones entre distintas áreas: comisarías de Unidad Regional II, comisarías de la zona, Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de  Goya y Esquina,  Grupo de Rescate de Bomberos de la Policía, Dirección de Drones Policiales, Grupos Especiales, Dirección De Trata Y Búsqueda De Personas, División Canes (todos ellos se dedicaron al rastrillaje en toda la zona rural de Esquina y aledaños), Dirección General de Seguridad Vial (que dieron cumplimiento al operativo cerrojo, con  control exhaustivo sobre todas las rutas, y accesos a la provincia como así también pasos fronterizos, en el marco de protocolo de búsqueda de personas incluyendo la alerta Sofía) Dirección de Delitos Complejos, aplicando herramientas tecnológicas, a fin de direccionar la búsqueda.

Cabe destacar la labor conjunta con la Unidad Fiscal interviniente, a cargo del Dr. Mosquera, permitió optimizar recursos y alcanzar un resultado positivo en corto tiempo.

En el lugar estuvieron presentes desde el minuto cero, el Ministro de Seguridad de la Provincia, el Jefe y Subjefe de Policía, quienes supervisaron y coordinaron directamente el operativo, con el acompañamiento en el terreno de los directores generales de Coordinación e Interior, Asuntos Judiciales y Represión del Delito, cuerpo de bomberos, grupos especiales y el director de unidad regional.

El menor ya se encuentra con su madre sano y salvo, en tanto, el progenitor fue detenido y puesto a disposición de la Justicia.

La Policía de Corrientes reafirma así su compromiso inclaudicable con la protección de la vida, la seguridad de la comunidad y la pronta respuesta ante situaciones de extrema gravedad.