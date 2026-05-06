Destacan el despliegue realizado por la Policía de Corrientes tras la aparición de Nahuá

El procedimiento se concretó en
zona rural de la ciudad de Goya, en el Paraje San Juan, donde un peón rural
advirtió la presencia de personas desconocidas en el campo, alertando a
personal de la Policía Rural, que se encontraba trabajando en la zona. Rápidamente,
los efectivos acudieron al sitio, logrando la aprehensión del sujeto y el
resguardo del menor, quien fue hallado sano y salvo.
El operativo en general, contó
con la participación de alrededor de 300 efectivos policiales, quienes
trabajaron de manera incesante, articulando acciones entre distintas áreas:
comisarías de Unidad Regional II, comisarías de la zona, Unidad Especial de Seguridad
Rural y Ecológica de Goya y
Esquina, Grupo de Rescate de Bomberos de
la Policía, Dirección de Drones Policiales, Grupos Especiales, Dirección De
Trata Y Búsqueda De Personas, División Canes (todos ellos se dedicaron al
rastrillaje en toda la zona rural de Esquina y aledaños), Dirección General de
Seguridad Vial (que dieron cumplimiento al operativo cerrojo, con control exhaustivo sobre todas las rutas, y
accesos a la provincia como así también pasos fronterizos, en el marco de
protocolo de búsqueda de personas incluyendo la alerta Sofía) Dirección de
Delitos Complejos, aplicando herramientas tecnológicas, a fin de direccionar la
búsqueda.
Cabe destacar la labor conjunta
con la Unidad Fiscal interviniente, a cargo del Dr. Mosquera, permitió
optimizar recursos y alcanzar un resultado positivo en corto tiempo.
En el lugar estuvieron presentes
desde el minuto cero, el Ministro de Seguridad de la Provincia, el Jefe y
Subjefe de Policía, quienes supervisaron y coordinaron directamente el
operativo, con el acompañamiento en el terreno de los directores generales de
Coordinación e Interior, Asuntos Judiciales y Represión del Delito, cuerpo de
bomberos, grupos especiales y el director de unidad regional.
El menor ya se encuentra con su
madre sano y salvo, en tanto, el progenitor fue detenido y puesto a disposición
de la Justicia.
La Policía de Corrientes reafirma así su compromiso inclaudicable con la protección de la vida, la seguridad de la comunidad y la pronta respuesta ante situaciones de extrema gravedad.