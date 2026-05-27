Detectan irregularidades en el traslado de hacienda en un control sobre Ruta Nacional N° 12

En la jornada de ayer 26-05-26, el marco de operativos de prevención y contralor, efectivos policiales de la Unidad especial de Seguridad Vial de Goya, realizaron un procedimiento sobre Ruta Nacional N° 12, kilómetro 648, en el puesto de control de Guayquiraró.
Durante el operativo, los uniformados
procedieron a la demora preventiva de dos camiones jaula que transportaban
hacienda vacuna. Uno de los rodados –marca Volvo- trasladaban un total de 62
animales bovinos, mientras que el segundo vehículo –marca Scania-,
transportando 61 animales bovinos.
Al momento de la inspección correspondiente, el
personal interviniente detectó presuntas irregularidades en las documentaciones
y guías de traslado de la hacienda, motivo por el cual se solicitó colaboración
de sus pares de la Unidad especial de Seguridad rural y ecológica de Esquina.
De todo ello, se puso en conocimiento de las
autoridades competentes, continuándose con las diligencias y actuaciones de
rigor.