miércoles, 27 de mayo de 2026

Detectan irregularidades en el traslado de hacienda en un control sobre Ruta Nacional N° 12

GUAYQUIRARÓ

En la jornada de ayer 26-05-26, el marco de operativos de prevención y contralor, efectivos policiales de la Unidad especial de Seguridad Vial de Goya, realizaron un procedimiento sobre Ruta Nacional N° 12, kilómetro 648, en el puesto de control de Guayquiraró.

Durante el operativo, los uniformados procedieron a la demora preventiva de dos camiones jaula que transportaban hacienda vacuna. Uno de los rodados –marca Volvo- trasladaban un total de 62 animales bovinos, mientras que el segundo vehículo –marca Scania-, transportando 61 animales bovinos.

Al momento de la inspección correspondiente, el personal interviniente detectó presuntas irregularidades en las documentaciones y guías de traslado de la hacienda, motivo por el cual se solicitó colaboración de sus pares de la Unidad especial de Seguridad rural y ecológica de Esquina.

De todo ello, se puso en conocimiento de las autoridades competentes, continuándose con las diligencias y actuaciones de rigor.