Detienen a un hombre con pedido de captura

En la jornada de ayer 06-05-26, efectivos policiales de la Dirección de Investigación Criminal -D.I.C.- realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a un hombre con pedido de captura activo.
El procedimiento, se realizó en
circunstancias de que los citados efectivos se encontraban por calles Gregorio
Pomar y Don Justino, lugar donde identificaron y demoraron a un hombre mayor de
edad, quien, tras las correspondientes averiguaciones, resulto poseer un pedido
de captura activo por encontrarse vinculado a un hecho que se investiga.
Al respecto, el hombre fue puesto
a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, siendo trasladado
a la citada dependencia, donde se continuaron con las demás diligencias.