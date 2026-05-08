San Luis del Palmar: Detienen a un hombre con pedido de captura

Efectivos policiales de la Comisaria de Distrito San Luis del Palmar junto al Area de Investigación Criminal, realizando operativos de control vehicular e identificación de personas en el Paraje Lagunita, donde demoraron a un hombre con pedido de captura activo.
El procedimiento fue realizado en
horas del mediodía de ayer 07-05-26, donde los citados efectivos se encontraban realizando sus
labores de contralor, donde procedieron a la identificación de un hombre mayor
de edad, quien, tras las correspondientes averiguaciones en la base de datos,
el mismo resulto presentar pedido por parte de la justicia, por lo que fue
demorado.
Al respecto, el hombre fue puesto
a disposición de las autoridades judiciales correspondientes y trasladado a la
citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.