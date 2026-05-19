martes, 19 de mayo de 2026

Dos demorados en distintos procedimientos, uno tenía pedido de captura

Efectivos policiales del Comando Patrulla dependiente del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas, en la noche del domingo 17-05-26 y madrugada de ayer, lograron la demora de dos personas en diferentes procedimientos.

El primero de los procedimientos, lo realizaron en la noche del domingo 17-05-26, alrededor de las 21:30 horas, cuando los efectivos realizaban recorridas preventivas por calle Catamarca al 900 aproximadamente, donde visualizaron a un sujeto que se encontraba observando el interior de vehículos estacionados, ocasionando intranquilidad a los transeúntes de la zona, por tal motivo procedieron a la identificación de un hombre de 29 años de edad, quien no supo justificar su presencia en el lugar, razón por la cual fue demorado preventivamente.

Por otra parte, en la madrugada de ayer 18-05-26, siendo aproximadamente las 01:00 horas, encontrándose sobre Avenida Maipú y calle Valparaíso, divisaron a un sujeto merodeando y observando vehículos estacionados, por lo que fue demorado e identificado un hombre mayor de edad, quien tras las averiguaciones realizadas resulto que registraría pedido de captura.

Al respecto, en ambos casos, los demorados fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales donde se continúan con los tramites de rigor.