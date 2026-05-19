Dos demorados en distintos procedimientos, uno tenía pedido de captura

El primero de los procedimientos,
lo realizaron en la noche del domingo 17-05-26, alrededor de las 21:30 horas,
cuando los efectivos realizaban recorridas preventivas por calle Catamarca al
900 aproximadamente, donde visualizaron a un sujeto que se encontraba
observando el interior de vehículos estacionados, ocasionando intranquilidad a
los transeúntes de la zona, por tal motivo procedieron a la identificación de
un hombre de 29 años de edad, quien no supo justificar su presencia en el
lugar, razón por la cual fue demorado preventivamente.
Por otra parte, en la madrugada
de ayer 18-05-26, siendo aproximadamente las 01:00 horas, encontrándose sobre
Avenida Maipú y calle Valparaíso, divisaron a un sujeto merodeando y observando
vehículos estacionados, por lo que fue demorado e identificado un hombre mayor
de edad, quien tras las averiguaciones realizadas resulto que registraría
pedido de captura.
Al respecto, en ambos casos, los
demorados fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales donde se
continúan con los tramites de rigor.