domingo, 17 de mayo de 2026

Dos sujetos fueron demorados en diferentes procedimientos

Ayer 16-05-26, efectivos del grupo de intervención rápida -G.I.R.- en distintos procedimientos, dos personas fueron demoradas y trasladadas a dependencias policiales por distintas infracciones detectadas durante tareas de prevención.

El primero de los procedimientos tuvo lugar alrededor de las 18:00 horas sobre avenida Costanera Sur Juan Pablo II y calle General Paz, donde personal policial observó a un hombre realizando cobro indebido de estacionamiento en la vía pública, situación que además generaba constantes quejas de personas que se encontraban en el lugar. Tras ser identificado, el ciudadano fue demorado.

Por otra parte, cerca de las 23:30 horas, efectivos policiales que realizaban recorridas preventivas en inmediaciones de calles Suipacha y General Paz, identificaron a un hombre de 42 años de edad, que se encontraba observando vehículos estacionados en la vía pública. Al momento del procedimiento, el mismo no contaba con documentación que acreditara su identidad, por lo que fue demorado.

Los demorados fueron trasladados a la Comisaría segunda urbana, donde se prosigue con los tramites de cada caso.