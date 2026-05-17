Dos sujetos fueron demorados en diferentes procedimientos

El primero de los procedimientos tuvo lugar alrededor de las
18:00 horas sobre avenida Costanera Sur Juan Pablo II y calle General Paz,
donde personal policial observó a un hombre realizando cobro indebido de
estacionamiento en la vía pública, situación que además generaba constantes
quejas de personas que se encontraban en el lugar. Tras ser identificado, el
ciudadano fue demorado.
Por otra parte, cerca de las 23:30 horas, efectivos
policiales que realizaban recorridas preventivas en inmediaciones de calles
Suipacha y General Paz, identificaron a un hombre de 42 años de edad, que se
encontraba observando vehículos estacionados en la vía pública. Al momento del
procedimiento, el mismo no contaba con documentación que acreditara su
identidad, por lo que fue demorado.
Los demorados fueron trasladados a la Comisaría segunda urbana, donde se prosigue con los tramites de cada caso.