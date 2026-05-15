Durante la madrugada la Policía realizó operativos de control vehicular e identificación de personas

En el Marco Integral de Seguridad y Prevención del Delito, durante la madrugada de hoy 15-05-26, efectivos Policiales de la Comisaria Décimo Segunda Urbana en forma conjunta y coordinada con sus pares del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla Movil y Motorizada-, G.I.R, G.R.I.M 2 y 4, llevaron a cabo operativos de contralor, en distintas zonas de dicha jurisdicción de la mencionada comisaria de esta ciudad.
Los operativos dieron inicio alrededor de las 03:00,
concluyendo, pasadas las 04:30 horas, oportunidad, en que identificaron y
demoraron a varias personas para averiguación de sus antecedentes, como así
también el control de documentaciones de diferentes rodados.
Las personas demoradas y rodados secuestrados fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.