Efectivos de la Policía de Corrientes se capacitaron en el Uso de la Fuerza en Contexto de Derechos Humanos

En la oportunidad participaron un total de 400 efectivos policiales y se
desarrollaron temas como: los principios del uso de la fuerza: legalidad,
oportunidad, necesidad, racionalidad, proporcionalidad, moderación,
responsabilidad, rendición de cuentas, advertencia y precaución. También se
explicó la importancia de actuar conforme a la jerarquía de bienes jurídicos,
evitando el uso de medios superiores al riesgo enfrentado y priorizando siempre
la alternativa menos lesiva. Se fundamentó jurídicamente la actuación policial
en el cumplimiento del deber legal, la legítima defensa propia y la legítima
defensa de terceros, conforme al Código Penal Argentino, y en los estándares de
derechos humanos aplicables a la función policial.
Cabe señalar que dicha capacitación estuvo disertada por el Comisario
Mayor Lic. Alfredo Ricardo Delgado, Profesor Universitario en Seguridad Pública
y Ciudadana, Director de Planeamiento y Operaciones y el Comisario Inspector
Dr. Luis Oscar Barrios, Profesor Universitario, jefe de la División
Coordinación con Organismos de Derechos Humanos.
Además, estuvieron presentes el Director General de Grupos Especiales,
Comisario General Ariel Hertler, Director de Control de Gestión, Comisario
Mayor José Eduardo Gómez y Directora de Seguridad Metropolitana, Lic. Viviana
Segovia.
La jornada permitió unificar criterios de actuación, fortalecer la
preparación legal y operativa del personal, mejorar la toma de decisiones en
procedimientos policiales y reafirmar que el uso de la fuerza debe ejercerse
dentro del marco legal, con respeto a los derechos humanos y orientado a la
protección de la vida, la integridad física y la seguridad pública.