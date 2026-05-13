miércoles, 13 de mayo de 2026

Efectivos de la Policía de Corrientes se capacitaron en el Uso de la Fuerza en Contexto de Derechos Humanos

En la jornada del lunes 11-05-26, en el círculo de oficiales de la Policía de Corrientes, se llevo a cabo una capacitación relacionada al “Uso de la Fuerza en Contexto de Derechos Humanos”, destinada al personal dependientes de la Dirección General de Seguridad y Prevención del Delito y de la Dirección General de Grupos Especiales.

En la oportunidad participaron un total de 400 efectivos policiales y se desarrollaron temas como: los principios del uso de la fuerza: legalidad, oportunidad, necesidad, racionalidad, proporcionalidad, moderación, responsabilidad, rendición de cuentas, advertencia y precaución. También se explicó la importancia de actuar conforme a la jerarquía de bienes jurídicos, evitando el uso de medios superiores al riesgo enfrentado y priorizando siempre la alternativa menos lesiva. Se fundamentó jurídicamente la actuación policial en el cumplimiento del deber legal, la legítima defensa propia y la legítima defensa de terceros, conforme al Código Penal Argentino, y en los estándares de derechos humanos aplicables a la función policial.

Cabe señalar que dicha capacitación estuvo disertada por el Comisario Mayor Lic. Alfredo Ricardo Delgado, Profesor Universitario en Seguridad Pública y Ciudadana, Director de Planeamiento y Operaciones y el Comisario Inspector Dr. Luis Oscar Barrios, Profesor Universitario, jefe de la División Coordinación con Organismos de Derechos Humanos.

Además, estuvieron presentes el Director General de Grupos Especiales, Comisario General Ariel Hertler, Director de Control de Gestión, Comisario Mayor José Eduardo Gómez y Directora de Seguridad Metropolitana, Lic. Viviana Segovia.

La jornada permitió unificar criterios de actuación, fortalecer la preparación legal y operativa del personal, mejorar la toma de decisiones en procedimientos policiales y reafirmar que el uso de la fuerza debe ejercerse dentro del marco legal, con respeto a los derechos humanos y orientado a la protección de la vida, la integridad física y la seguridad pública.