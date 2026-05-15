El jefe de la Policía de Corrientes reconoció a dos oficiales tras finalizar una capacitación táctica en Tucumán

El Jefe de la Policía de Corrientes, comisario general Miguel Ángel Leguizamón, recibió y felicitó formalmente en la sede de la Jefatura a dos oficiales de la fuerza que culminaron con éxito una capacitación de profesionalización. El reconocimiento se otorgó a la oficial ayudante Victoria Luján Medina y a la oficial subayudante Tamara Patricia Sosa, ambas integrantes de la División Grupo Táctico de Operaciones (G.T.O.), dependiente de la Dirección General de Grupos Especiales.
Durante el encuentro, las funcionarias estuvieron acompañadas por el director general del área, comisario general Ariel Roberto Hertler.
La comitiva correntina participó del "III Curso de Operador de Pistola", llevado a cabo en la provincia de San Miguel de Tucumán entre el 6 y el 27 de abril de este año.
La instrucción estuvo a cargo del personal especializado del Cuerpo Especial de Rescate y Operaciones (C.E.R.O.) de la Policía de Tucumán, y reunió también a efectivos de otras fuerzas de seguridad del país, incluyendo representantes de la provincia de Río Negro.
El programa académico y operativo contó con una intensa carga horaria de contenidos teóricos y prácticos. Las clases estuvieron orientadas de manera exclusiva al perfeccionamiento de las técnicas operativas de tiro, la manipulación segura de armamento reglamentario y el desarrollo de destrezas tácticas directamente aplicadas al servicio policial diario.
Desde la Jefatura de Policía destacaron que este tipo de especializaciones forman parte del plan de capacitación continua para el personal.