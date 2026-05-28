jueves, 28 de mayo de 2026

Empedrado: La policía recuperó dos bicicletas robadas

Efectivos policiales de la Comisaria Distrito Empedrado, en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente y en el marco de distintas causas judiciales en curso, referentes a la sustracción de dos bicicletas, tras realizar una eficaz labor de investigación, lograron recuperar los rodados.

Los distintos procedimientos fueron realizados por los citados efectivos junto a sus pares del Área de Investigación Criminal, quienes, luego de tomar conocimiento de los ilícitos, realizaron distintas labores de búsqueda y recolección de información, lo que posibilito hallar y recuperar dos bicicletas de distintas marcas, las cuales, tras las correspondientes averiguaciones, resultaron ser las denunciadas como sustraídas.

Posteriormente, los rodados recuperados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites al respecto.