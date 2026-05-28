Empedrado: La policía recuperó dos bicicletas robadas

Efectivos policiales de la Comisaria Distrito Empedrado, en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente y en el marco de distintas causas judiciales en curso, referentes a la sustracción de dos bicicletas, tras realizar una eficaz labor de investigación, lograron recuperar los rodados.
Los distintos procedimientos fueron realizados por
los citados efectivos junto a sus pares del Área de Investigación Criminal,
quienes, luego de tomar conocimiento de los ilícitos, realizaron distintas
labores de búsqueda y recolección de información, lo que posibilito hallar y
recuperar dos bicicletas de distintas marcas, las cuales, tras las
correspondientes averiguaciones, resultaron ser las denunciadas como
sustraídas.
Posteriormente, los rodados recuperados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites al respecto.