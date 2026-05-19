Empedrado: Secuestran un vehículo abandonado en la banquina de la Ruta Nacional N°12

Efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Empedrado llevaron adelante un procedimiento que culminó con el secuestro preventivo de un automóvil que se hallaba abandonado desde hacía aproximadamente dos meses sobre la banquina de la Ruta Nacional N°12.
El rodado, se trata de un automóvil -marca Renault Scénic-, el cual tras
ser localizado se realizó las verificaciones correspondientes en los sistemas
informáticos correspondientes, donde se constató que el vehículo registraba
baja automotor.
Ante esta situación, y por disposición de la Fiscalía interviniente, se
procedió al secuestro preventivo del automóvil y al inicio de actuaciones por
supuesta infracción al Código de Faltas de la Provincia de Corrientes.
El vehículo fue trasladado a la dependencia policial, donde se continúan
con los trámites de rigor.