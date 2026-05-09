sábado, 9 de mayo de 2026

En diferentes procedimientos demoran a dos hombres, secuestran un arma blanca y una moto

Efectivos policiales del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas, en la jornada de ayer y madrugada de hoy, llevaron adelante diversos procedimientos donde lograron la demora de dos personas y el secuestro de elementos de interés.

El primer procedimiento lo concretaron en la jornada de ayer 08-05-26, efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº1 -GRIM 1-, en inmediaciones de calles Guardia Marina y Coronel Blanco, donde demoraron a un hombre de 31 años de edad, quien se encontraba mirando hacia el interior de vehículos estacionados en la zona, además se halló entre sus pertenencias un machete de aproximadamente 50 centímetros, y tras las primeras averiguaciones resulto que el mismo registraría antecedentes policiales contra la propiedad.

Por otra parte, en horas de la madrugada de hoy 09-05-26, alrededor de las 04:00 horas, personal del Comando Patrulla procedió a la demora de un hombre que circulaba a bordo de una motocicleta -marca Gilera modelo Smash 110c.c-, quien se encontraba realizando maniobras peligrosas, se procedió además al secuestro de la motocicleta.

Los demorados y los elementos secuestrados fueron trasladados a la comisarias jurisdiccionales y puestos a disposición de las autoridades correspondientes, continuándose con las diligencias de rigor.