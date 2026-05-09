En diferentes procedimientos demoran a dos hombres, secuestran un arma blanca y una moto

El primer procedimiento lo
concretaron en la jornada de ayer 08-05-26, efectivos del Grupo de Respuesta
Inmediata Motorizada Nº1 -GRIM 1-, en inmediaciones de calles Guardia Marina y
Coronel Blanco, donde demoraron a un hombre de 31 años de edad, quien se
encontraba mirando hacia el interior de vehículos estacionados en la zona,
además se halló entre sus pertenencias un machete de aproximadamente 50
centímetros, y tras las primeras averiguaciones resulto que el mismo
registraría antecedentes policiales contra la propiedad.
Por otra parte, en horas de la
madrugada de hoy 09-05-26, alrededor de las 04:00 horas, personal del Comando
Patrulla procedió a la demora de un hombre que circulaba a bordo de una
motocicleta -marca Gilera modelo Smash 110c.c-, quien se encontraba realizando
maniobras peligrosas, se procedió además al secuestro de la motocicleta.
Los demorados y los elementos
secuestrados fueron trasladados a la comisarias jurisdiccionales y puestos a
disposición de las autoridades correspondientes, continuándose con las
diligencias de rigor.