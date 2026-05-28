En diferentes procedimientos demoran a cinco personas y secuestran una moto de dudosa procedencia

El primer procedimiento, lo llevaron a cabo los
mencionados efectivos por Inmediaciones de Avenida Maipú y calle Lyon, donde
identificaron y demoraron a un hombre mayor de 41 años de edad, alias “nene”,
quien se encontraba merodeando, observando detenidamente los domicilios,
ocasionando intranquilidad a vecinos de la zona.
Posteriormente, alrededor de las 02:15 horas, por
calles Vargas Gómez y La Madrid, demoraron a tres personas (una mujer de 30 y
dos hombres de 33 y 34 años de edad) quienes ocasionaban disturbios en la vía
pública.
De igual forma, por Avenida Teniente Ibañez y Pasaje
Belcastro, siendo aproximadamente las 02:45 horas, fue identificado y demorado
otro joven, tratándose de un mayor de 20 años de edad, así también secuestraron
en poder del mismo una motocicleta de dudosa procedencia -marca Corven Energy
de 110cc- con la cual habría intentado darse a la fuga.
Los demorados y el rodado secuestrado fueron
trasladados hasta la comisaria jurisdiccionales correspondientes a fin de
continuar con las diligencias de cada caso.