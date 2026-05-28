jueves, 28 de mayo de 2026

En diferentes procedimientos demoran a cinco personas y secuestran una moto de dudosa procedencia

Durante la madrugada de ayer 27-05-26, efectivos policiales dependientes del Destacamento San Marcos, llevaron adelante recorridas de prevención de ilícitos e identificación de personas en distintos sectores de la ciudad capital, logrando en diferentes circunstancias la demora de cinco personas mayores de edad y el secuestro preventivo de una motocicleta de dudosa procedencia.

El primer procedimiento, lo llevaron a cabo los mencionados efectivos por Inmediaciones de Avenida Maipú y calle Lyon, donde identificaron y demoraron a un hombre mayor de 41 años de edad, alias “nene”, quien se encontraba merodeando, observando detenidamente los domicilios, ocasionando intranquilidad a vecinos de la zona.

Posteriormente, alrededor de las 02:15 horas, por calles Vargas Gómez y La Madrid, demoraron a tres personas (una mujer de 30 y dos hombres de 33 y 34 años de edad) quienes ocasionaban disturbios en la vía pública.

De igual forma, por Avenida Teniente Ibañez y Pasaje Belcastro, siendo aproximadamente las 02:45 horas, fue identificado y demorado otro joven, tratándose de un mayor de 20 años de edad, así también secuestraron en poder del mismo una motocicleta de dudosa procedencia -marca Corven Energy de 110cc- con la cual habría intentado darse a la fuga.

Los demorados y el rodado secuestrado fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccionales correspondientes a fin de continuar con las diligencias de cada caso.