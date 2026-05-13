miércoles, 13 de mayo de 2026

En diferentes procedimientos demoran a dos personas y secuestran una cubierta de dudosa procedencia

El lunes 11-05-26 y en la mañana de ayer 12-05-26, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional del Destacamento San Marcos, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a dos hombres en diferentes circunstancias.

El primer procedimiento lo concretaron en la tarde de ayer, cuando por calles Malvinas Argentinas y Tres Sargentos, observaron a un hombre merodeando y trasladando una cubierta – rodado 15”-, por lo que, tras ser identificado, resultando ser de 33 años de edad, no supo justificar la procedencia del elemento, siendo demorado posteriormente.

Por último, hallándose por calle Soto Dávila y Avenida Igarzabal, divisaron a una persona observando el interior de los vehículos estacionados y domicilios del lugar, siendo demorado e identificado como un hombre mayor de edad.

Los demorados y el elemento secuestrado fueron trasladados a la comisaria jurisdiccional correspondiente, donde se continuaron con los tramites de rigor.