En diferentes procedimientos demoran a dos personas y secuestran una cubierta de dudosa procedencia

El primer procedimiento lo concretaron en la tarde de ayer, cuando por
calles Malvinas Argentinas y Tres Sargentos, observaron a un hombre merodeando
y trasladando una cubierta – rodado 15”-, por lo que, tras ser identificado,
resultando ser de 33 años de edad, no supo justificar la procedencia del
elemento, siendo demorado posteriormente.
Por último, hallándose por calle Soto Dávila y Avenida Igarzabal,
divisaron a una persona observando el interior de los vehículos estacionados y
domicilios del lugar, siendo demorado e identificado como un hombre mayor de
edad.
Los demorados y el elemento secuestrado fueron trasladados a la comisaria jurisdiccional correspondiente, donde se continuaron con los tramites de rigor.