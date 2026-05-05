martes, 5 de mayo de 2026

En diferentes procedimientos la Policía demoró a tres personas con antecedentes policiales

En la tarde de ayer 04-05-26, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional del Destacamento San Marcos, realizando sus labores especificas de prevención, realizaron dos procedimientos donde demoraron a tres hombres.

El primer procedimiento lo realizaron cerca de las 16:00 horas, cuando los efectivos se encontraban por calles La Pampa y Lisandro Segovia, lugar donde visualizaron a dos personas observando los domicilios y vehículos estacionados en la zona, siendo identificados de 59 y 24 años de edad, quienes en las primeas averiguaciones registraron antecedentes policiales, por lo que fueron demorados.   

De igual forma, siendo las 17:00 horas aproximadamente, encontrándose por calle La Pampa y Avenida del IV Centenario, observaron a un hombre merodeando, causando intranquilidad en la zona, el cual fue identificado de 29 años de edad, quien tras las correspondientes averiguaciones resulto poseer antecedentes policiales, siendo demorado posteriormente. 

Los demorados fueron trasladados a la Comisaria Séptima Urbana, donde se continuaron con los tramites al respecto.