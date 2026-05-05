En diferentes procedimientos la Policía demoró a tres personas con antecedentes policiales

El primer procedimiento lo realizaron cerca de las 16:00 horas, cuando
los efectivos se encontraban por calles La Pampa y Lisandro Segovia, lugar
donde visualizaron a dos personas observando los domicilios y vehículos
estacionados en la zona, siendo identificados de 59 y 24 años de edad, quienes
en las primeas averiguaciones registraron antecedentes policiales, por lo que
fueron demorados.
De igual forma, siendo las 17:00 horas aproximadamente, encontrándose por
calle La Pampa y Avenida del IV Centenario, observaron a un hombre merodeando,
causando intranquilidad en la zona, el cual fue identificado de 29 años de
edad, quien tras las correspondientes averiguaciones resulto poseer
antecedentes policiales, siendo demorado posteriormente.
Los demorados fueron trasladados a la Comisaria Séptima Urbana, donde se continuaron con los tramites al respecto.