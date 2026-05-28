jueves, 28 de mayo de 2026

En diferentes procedimientos la Policía demoró a dos personas y secuestró un televisor de dudosa procedencia

En horas de la siesta de ayer 27-05-26, efectivos policiales del Grupo de Intervención Rápida –G.I.R.-realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, en diferentes procedimientos demoraron a dos personas y secuestraron un televisor.

Primeramente, siendo las 14:30 horas, circunstancias en que los citados efectivos se encontraban por Avenida Teniente Ibáñez y calle Elías Abad, lugar donde divisaron e identificaron a un hombre de 26 años de edad, quien se encontraba observando los vehículos estacionados en la vía pública, sin poder justificar su accionar.

De igual forma, alrededor de las 15:30 horas, cuando el personal se hallaba por calles Suipacha entre Necochea y Las Heras, observaron a una persona llevando consigo un televisor – marca Philco, de 29”- quien al notar la presencia policial, abandonada el elemento en la vía pública e intenta ingresar a una vivienda, por lo que, tras un rápido accionar y con la autorización del morador, ingresan al inmueble procediendo a la demora del mismo, siendo identificado como un hombre de 31 años de edad.

Los demorados junto a lo secuestrado fueron trasladados a la Comisaría 2da. Urbana, donde se continuaron con los tramites de rigor.