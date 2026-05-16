En diferentes procedimientos la Policía demoró a dos personas por merodeo

Primeramente, los efectivos del
G.R.I.M. I, siendo las 15:00 horas, fueron alertados por el Sistema Integral de
Seguridad -S.I.S. 911-, acerca de una persona merodeando y observando los
vehículos estacionados por calle San Luis intersección con costanera, por lo
que, de manera inmediata acudieron al lugar, donde procedieron a la
identificación y posterior demora de un joven de 25 años de edad, quien no supo
justificar su accionar en el lugar.
De igual forma, personal del
G.R.I.M. IV, pasadas las 17:00 horas, circunstancias en que se encontraban por
calle Samuel Morse y Avenida Armenia, divisaron e identificaron a un hombre de
38 años de edad, quien se encontraba observando los domicilios y vehículos
estacionados en el lugar, además, tras las primeras averiguaciones resulto
poseer antecedentes policiales, siendo demorado.
Al respecto, las personas
demoradas fueron trasladadas a las comisarias jurisdiccionales
correspondientes, continuándose con los tramites de rigor en cada
dependencia.