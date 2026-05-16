sábado, 16 de mayo de 2026

En diferentes procedimientos la Policía demoró a dos personas por merodeo

En la jornada de ayer 16-05-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº 1 y 4 -G.R.I.M. I y IV-, realizando recorridas en prevención de ilícitos, en diferentes procedimientos, demoraron a dos personas.

Primeramente, los efectivos del G.R.I.M. I, siendo las 15:00 horas, fueron alertados por el Sistema Integral de Seguridad -S.I.S. 911-, acerca de una persona merodeando y observando los vehículos estacionados por calle San Luis intersección con costanera, por lo que, de manera inmediata acudieron al lugar, donde procedieron a la identificación y posterior demora de un joven de 25 años de edad, quien no supo justificar su accionar en el lugar.

De igual forma, personal del G.R.I.M. IV, pasadas las 17:00 horas, circunstancias en que se encontraban por calle Samuel Morse y Avenida Armenia, divisaron e identificaron a un hombre de 38 años de edad, quien se encontraba observando los domicilios y vehículos estacionados en el lugar, además, tras las primeras averiguaciones resulto poseer antecedentes policiales, siendo demorado.

Al respecto, las personas demoradas fueron trasladadas a las comisarias jurisdiccionales correspondientes, continuándose con los tramites de rigor en cada dependencia.