En diferentes procedimientos la Policía demoró a cuatro personas

El primer procedimiento lo
realizaron los efectivos del -G.R.I.M. I-, cuando alrededor de las 09:30 horas
fueron alertados el S.I.S. 911 acerca de una persona que aparentemente habría
intentado cometer un ilícito en un local comercial ubicado por calles Bolivar y
Chaco, por lo que, de manera inmediata acudieron al lugar, donde procedieron a
la identificación y demora de un hombre de 54 años de edad, quien, además, tras
las primeras averiguaciones resulto poseer antecedentes policiales.
De igual forma, cerca de las
10:00 horas, efectivos del -G.R.I.M. IV-, encontrándose por Avenida Armenia y
calle Basabilbaso, divisaron e identificaron a un hombre de 32 años de edad,
quien se encontraba observando el interior de los vehículos estacionados, sin
poder justificar su accionar en el lugar.
También, personal del -G.R.I.M.
I-, alrededor de las 13:00 horas, por calles Sargento Mayor Atienza y Guardia
Marina, demoraron e identificaron a un hombre de 31 años de edad, quien se
encontraba observando detenidamente los domicilios del lugar.
Por último, efectivos del
-G.R.I.M. V-, realizando recorridas por Av. Wenceslao Domínguez y calle Boston,
observaron a una persona causando disturbios en la vía pública, siendo
identificado como un joven mayor de edad, quien no supo justificar su accionar.
Los demorados fueron trasladados
a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con
los tramites de rigor.