domingo, 17 de mayo de 2026

En diferentes procedimientos la Policía demoró a cuatro personas

En la jornada de ayer 16-05-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº 1, 4 y 5, realizando recorridas en prevención de ilícitos, demoraron a varias personas en diferentes procedimientos. 

El primer procedimiento lo realizaron los efectivos del -G.R.I.M. I-, cuando alrededor de las 09:30 horas fueron alertados el S.I.S. 911 acerca de una persona que aparentemente habría intentado cometer un ilícito en un local comercial ubicado por calles Bolivar y Chaco, por lo que, de manera inmediata acudieron al lugar, donde procedieron a la identificación y demora de un hombre de 54 años de edad, quien, además, tras las primeras averiguaciones resulto poseer antecedentes policiales.

De igual forma, cerca de las 10:00 horas, efectivos del -G.R.I.M. IV-, encontrándose por Avenida Armenia y calle Basabilbaso, divisaron e identificaron a un hombre de 32 años de edad, quien se encontraba observando el interior de los vehículos estacionados, sin poder justificar su accionar en el lugar.

También, personal del -G.R.I.M. I-, alrededor de las 13:00 horas, por calles Sargento Mayor Atienza y Guardia Marina, demoraron e identificaron a un hombre de 31 años de edad, quien se encontraba observando detenidamente los domicilios del lugar.

Por último, efectivos del -G.R.I.M. V-, realizando recorridas por Av. Wenceslao Domínguez y calle Boston, observaron a una persona causando disturbios en la vía pública, siendo identificado como un joven mayor de edad, quien no supo justificar su accionar.

Los demorados fueron trasladados a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con los tramites de rigor.