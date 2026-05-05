En diferentes procedimientos la Policía secuestró dos motos y demoró a varias personas, dos de ellas con pedido de captura

El primero de los procedimientos
lo concretaron cerca de las 00:30 horas, en inmediaciones de calles Lavalle
entre Chacabuco y Reconquista, personal policial demoró a un hombre mayor de
edad que se encontraba merodeando la zona observando domicilios y vehículos, y
tras las averiguaciones realizadas resulto que el mismo registraría pedido de
captura.
Por otra parte, alrededor de las
03:15 horas, efectivos policiales fueron alertados por el Sistema Integral de
Seguridad 911 sobre la presencia de dos sujetos que trasladaban a rastras dos
motocicletas en inmediaciones de avenida Maipú y calle Nicaragua, por tal
motivo se dirigieron al lugar, donde los uniformados procediendo a la demora de
dos jóvenes de 18 años de edad, quienes no pudieron acreditar la propiedad de
los rodados, por lo que se secuestraron preventivamente dos motocicletas de
110c.c.
Asimismo, alrededor de las 04:15
horas, en avenida Maipú al 4100, los efectivos demoraron a un hombre mayor de
edad, quien se encontraba merodeando la zona, no pudiendo justificar su
presencia en el lugar y tras las primeras averiguaciones resulto que registraría
pedido de captura.
Los demorados junto a lo
secuestrado fueron trasladados a las dependencias policiales jurisdiccionales y
puestos a disposición de las autoridades competentes, continuándose con las
diligencias de rigor.