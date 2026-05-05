martes, 5 de mayo de 2026

En diferentes procedimientos la Policía secuestró dos motos y demoró a varias personas, dos de ellas con pedido de captura

En la madrugada de hoy 05-05-26, personal policial dependientes del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla-, en distintos procedimientos lograron el secuestro de dos motocicletas y la demora de varias personas, resultando dos de ellas con pedidos de captura.

El primero de los procedimientos lo concretaron cerca de las 00:30 horas, en inmediaciones de calles Lavalle entre Chacabuco y Reconquista, personal policial demoró a un hombre mayor de edad que se encontraba merodeando la zona observando domicilios y vehículos, y tras las averiguaciones realizadas resulto que el mismo registraría pedido de captura.

Por otra parte, alrededor de las 03:15 horas, efectivos policiales fueron alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911 sobre la presencia de dos sujetos que trasladaban a rastras dos motocicletas en inmediaciones de avenida Maipú y calle Nicaragua, por tal motivo se dirigieron al lugar, donde los uniformados procediendo a la demora de dos jóvenes de 18 años de edad, quienes no pudieron acreditar la propiedad de los rodados, por lo que se secuestraron preventivamente dos motocicletas de 110c.c.

Asimismo, alrededor de las 04:15 horas, en avenida Maipú al 4100, los efectivos demoraron a un hombre mayor de edad, quien se encontraba merodeando la zona, no pudiendo justificar su presencia en el lugar y tras las primeras averiguaciones resulto que registraría pedido de captura.

Los demorados junto a lo secuestrado fueron trasladados a las dependencias policiales jurisdiccionales y puestos a disposición de las autoridades competentes, continuándose con las diligencias de rigor.