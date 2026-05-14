En distintos procedimientos demoran a tres personas por desorden en la vía pública

El primero de los procedimientos
se llevó a cabo alrededor de las 16:30 horas, en inmediaciones de calles
Belgrano y Perú, donde el personal policial observó a un hombre de 33 años,
alterando el orden y molestando a transeúntes del lugar, procediéndose a su
identificación y posterior demora.
Posteriormente, cerca de las
19:00 horas, en la intersección de José María Rolón y Pampín, efectivos
policiales demoraron a otro ciudadano de 23 años de edad, que se encontraba
ocasionando disturbios y generando molestias en la vía pública.
Asimismo, alrededor de las 20:00
horas, en inmediaciones de calles Junín y Jujuy, personal del mismo grupo
volvió a intervenir y demorar a un hombre de 26 años de edad, que alteraba el
orden y ocasionaba molestias a vecinos y ocasionales transeúntes.
Las personas demoradas no
contaban con documentación personal al momento de ser identificadas, siendo
trasladadas a las comisarías jurisdiccionales, donde se continuaron con los
trámites de rigor correspondientes.