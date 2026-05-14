jueves, 14 de mayo de 2026

En distintos procedimientos demoran a tres personas por desorden en la vía pública

En la jornada de ayer, efectivos policiales del G.R.I.M. III, en diferentes procedimientos realizados, concretaron la demora de tres personas que ocasionaban disturbios y alteraban el orden en la vía pública.

El primero de los procedimientos se llevó a cabo alrededor de las 16:30 horas, en inmediaciones de calles Belgrano y Perú, donde el personal policial observó a un hombre de 33 años, alterando el orden y molestando a transeúntes del lugar, procediéndose a su identificación y posterior demora.

Posteriormente, cerca de las 19:00 horas, en la intersección de José María Rolón y Pampín, efectivos policiales demoraron a otro ciudadano de 23 años de edad, que se encontraba ocasionando disturbios y generando molestias en la vía pública.

Asimismo, alrededor de las 20:00 horas, en inmediaciones de calles Junín y Jujuy, personal del mismo grupo volvió a intervenir y demorar a un hombre de 26 años de edad, que alteraba el orden y ocasionaba molestias a vecinos y ocasionales transeúntes.

Las personas demoradas no contaban con documentación personal al momento de ser identificadas, siendo trasladadas a las comisarías jurisdiccionales, donde se continuaron con los trámites de rigor correspondientes.