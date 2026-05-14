jueves, 14 de mayo de 2026

En distintos procedimientos la Policía demoró a varias personas

Efectivos de los distintos Grupos de Respuesta Inmediata Motorizada, durante la jornada de ayer y madrugada de hoy, concretaron diversos procedimientos en distintos sectores de esta ciudad, logrando la demora de varias personas por diferentes circunstancias.

El primer procedimiento, lo concretaron alrededor de las 15:30 horas, cuando efectivos del GRIM 2 demoraron a dos jóvenes que circulaban a bordo de una motocicleta -marca Honda modelo Wave-, realizando maniobras peligrosas, además tras las averiguaciones correspondientes, se constató que uno de ellos poseía antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.

Seguidamente, cerca de las 17:45 horas, personal del GRIM 1 demoró a un hombre en inmediaciones de plaza La Cruz, quien merodeaba observando detenidamente los domicilios lindantes, no pudiendo justificar su presencia en la zona.

Posteriormente, siendo aproximadamente las 18:30 horas, efectivos del GRIM 4 demoraron a un joven en inmediaciones de calles Las Violetas y Remedios de Escalada, debido a que se encontraba observando domicilios y vehículos estacionados, generando intranquilidad entre los vecinos de la zona.

En tanto, alrededor de las 19:30 horas, uniformados del GRIM 1 demoraron a otro sujeto en calle Córdoba al 1100, quien observaba el interior de vehículos estacionados, provocando preocupación entre las personas presentes en la zona.

Más tarde, cerca de las 23:45 horas, efectivos del GRIM 2 procedieron a la identificación y demora de un hombre en inmediaciones de calle Ex Vía y Reconquista, quien se encontraba observando domicilios y vehículos estacionados sin poder justificar su presencia en el lugar, además, tras realizar las primeras averiguaciones resulto que registraba antecedentes policiales.

Finalmente, en la madrugada de hoy, personal del GRIM 4 intervino en calles Las Violetas y avenida Río Chico, donde demoraron a un hombre que se encontraba ocasionando disturbios en la vía pública en aparente estado de ebriedad.

Todos los demorados fueron trasladados a las respectivas dependencias policiales jurisdiccionales, donde se continuaron con las diligencias de rigor correspondientes.