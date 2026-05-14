En distintos procedimientos la Policía demoró a varias personas

El primer procedimiento, lo
concretaron alrededor de las 15:30 horas, cuando efectivos del GRIM 2 demoraron
a dos jóvenes que circulaban a bordo de una motocicleta -marca Honda modelo
Wave-, realizando maniobras peligrosas, además tras las averiguaciones
correspondientes, se constató que uno de ellos poseía antecedentes policiales
por delitos contra la propiedad.
Seguidamente, cerca de las 17:45
horas, personal del GRIM 1 demoró a un hombre en inmediaciones de plaza La
Cruz, quien merodeaba observando detenidamente los domicilios lindantes, no
pudiendo justificar su presencia en la zona.
Posteriormente, siendo
aproximadamente las 18:30 horas, efectivos del GRIM 4 demoraron a un joven en
inmediaciones de calles Las Violetas y Remedios de Escalada, debido a que se
encontraba observando domicilios y vehículos estacionados, generando intranquilidad
entre los vecinos de la zona.
En tanto, alrededor de las 19:30
horas, uniformados del GRIM 1 demoraron a otro sujeto en calle Córdoba al 1100,
quien observaba el interior de vehículos estacionados, provocando preocupación
entre las personas presentes en la zona.
Más tarde, cerca de las 23:45
horas, efectivos del GRIM 2 procedieron a la identificación y demora de un
hombre en inmediaciones de calle Ex Vía y Reconquista, quien se encontraba
observando domicilios y vehículos estacionados sin poder justificar su presencia
en el lugar, además, tras realizar las primeras averiguaciones resulto que
registraba antecedentes policiales.
Finalmente, en la madrugada de
hoy, personal del GRIM 4 intervino en calles Las Violetas y avenida Río Chico,
donde demoraron a un hombre que se encontraba ocasionando disturbios en la vía
pública en aparente estado de ebriedad.
Todos los demorados fueron
trasladados a las respectivas dependencias policiales jurisdiccionales, donde
se continuaron con las diligencias de rigor correspondientes.