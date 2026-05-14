En distintos procedimientos la Policía demoró a cuatro hombres

Efectivos policiales del Grupo de
Respuesta Inmediata Motorizada Nº5 -GRIM 5-, en la tarde de ayer y madrugada de
hoy, en momentos que realizaban recorridas de prevención de ilícitos en
distintos procedimientos, lograron la demora de cuatro personas.
El primer procedimiento, lo
concretaron en la tarde de ayer 13-05-26 cerca de las 16:30 horas, en
inmediaciones de calles Aconcagua y Aconquija, procedieron a la identificación
y posterior demora de un hombre de 32 años de edad, que se encontraba observando
vehículos estacionados y domicilios de la zona.
Posteriormente, alrededor de las
23:00 horas, en calles Loreto y Liniers, divisaron a un sujeto merodeando en
las viviendas de la zona, generando intranquilidad a los vecinos, por lo que
identificaron a un hombre mayor de edad, quien no supo justificar su
permanencia en el lugar, siendo de esta manera demorado.
Por otra parte, en horas de la
madrugada de hoy 14-05-26, cerca de la 01:30 horas, los efectivos en
inmediaciones de calles Cádiz y Francia, demoraron a un hombre mayor de edad,
el cual ocasionaba disturbios en la vía pública.
Finalmente, alrededor de las
02:30 horas, en calles Los Atacamas y Los Charrúas, los policías visualizaron a
un sujeto que se encontraba insultando a transeúntes de la zona, en aparente
estado de ebriedad, por tal motivo procedieron a su identificación y posterior
demora, tratándose de ¡un hombre de mayor de edad.
Todos los demorados fueron
trasladados a las comisarías jurisdiccionales para continuar con las
diligencias correspondientes.