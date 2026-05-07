En operativos de prevención, la Policía demoró a varias personas resultando una de ellas con pedido de localización activo

En el Marco Integral de Seguridad y Prevención del Delito, durante la tarde de ayer 06-05-26, efectivos Policiales de la Comisaria 8va. Urbana en forma conjunta y coordinada con sus pares del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla y Patrulla Motorizada-, G.R.I.M 2 y 5, División Infantería, personal dependiente de las comisarias del área capital y de la Comisaria de Riachuelo, San Cayetano, Comisaría de la Mujer y del Menor I y II, Comisaría Terminal y Asuntos Juveniles, llevaron a cabo operativos de contralor, en distintas zonas de dicha jurisdicción de la mencionada comisaria de esta ciudad.
Los operativos dieron inicio
alrededor de las 16:00, concluyendo, pasadas las 18:00 horas, oportunidad, en
que identificaron y demoraron a varias personas para averiguación de sus
antecedentes, resultando una de ellas con pedido de localización activo, como
así también el control de documentaciones de diferentes rodados.
Las personas demoradas y rodados
secuestrados fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional a fin de
continuar con las diligencias del caso.