domingo, 3 de mayo de 2026

En recorridas de prevención la Policial demoró a dos sujetos, uno tenía antecedentes delictivos

Durante la madrugada de ayer 02-05-26, efectivos del GRIM 3 y 5, llevaron adelante tareas de prevención en sus sectores asignados, logrando en distintas circunstancias la demora de dos personas mayores de edad, resultando uno de ellos con antecedentes delictivos.

El primer procedimiento, lo concretaron personal del GRIM III, en inmediaciones de calles Estados Unidos y Pasaje Grecia, donde observaron merodeando a un hombre, siendo identificado, tratándose de un mayor de 26 años de edad, quien no supo justificar su permanencia en la zona; así también, tras las primeras averiguaciones realizadas se logró determinar que el mismo poseía antecedentes por delitos contra la propiedad.

Posteriormente, alrededor de las 04:00 horas, efectivos del GRIM V, fueron alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911, que por Avenida Maipú y calle Aconcagua se hallaba un sujeto intentando violentar los vehículos estacionados en la vía pública; por lo que de manera inmediata los uniformados se dirigieron hasta la zona, donde identificaron y demoraron al mismo, tratándose de un joven mayor de edad.

En ambos casos, los demorados fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales correspondientes a fin de continuar con las diligencias de cada caso.