En recorridas de prevención la Policial demoró a dos sujetos, uno tenía antecedentes delictivos

El primer procedimiento, lo
concretaron personal del GRIM III, en inmediaciones de calles Estados Unidos y
Pasaje Grecia, donde observaron merodeando a un hombre, siendo identificado,
tratándose de un mayor de 26 años de edad, quien no supo justificar su
permanencia en la zona; así también, tras las primeras averiguaciones
realizadas se logró determinar que el mismo poseía antecedentes por delitos
contra la propiedad.
Posteriormente, alrededor de las
04:00 horas, efectivos del GRIM V, fueron alertados por el Sistema Integral de
Seguridad 911, que por Avenida Maipú y calle Aconcagua se hallaba un sujeto
intentando violentar los vehículos estacionados en la vía pública; por lo que
de manera inmediata los uniformados se dirigieron hasta la zona, donde
identificaron y demoraron al mismo, tratándose de un joven mayor de edad.
En ambos casos, los demorados
fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales correspondientes a fin
de continuar con las diligencias de cada caso.