En tareas de prevención la Policía secuestró una moto abandonada en la vía pública

Ayer 01-05-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria Segunda Urbana, momentos en que se encontraban realizando tareas de prevención, lograron hallar y secuestrar una motocicleta abandonada en la vía pública.
El procedimiento, lo concretaron
los mencionados efectivos en inmediaciones de calles Suipacha y Rio Dulce,
donde hallaron una motocicleta -marca Yamaha Crypton-, la cual se encontraba
con el tambor de ignición violentada.
Al respecto, se procedió al
secuestro preventivo del rodado y trasladado hasta la citada comisaria a fin de
realizar las averiguaciones correspondientes sobre su procedencia.