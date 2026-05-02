sábado, 2 de mayo de 2026

En tareas de prevención la Policía secuestró una moto abandonada en la vía pública

Ayer 01-05-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria Segunda Urbana, momentos en que se encontraban realizando tareas de prevención, lograron hallar y secuestrar una motocicleta abandonada en la vía pública.

El procedimiento, lo concretaron los mencionados efectivos en inmediaciones de calles Suipacha y Rio Dulce, donde hallaron una motocicleta -marca Yamaha Crypton-, la cual se encontraba con el tambor de ignición violentada.

Al respecto, se procedió al secuestro preventivo del rodado y trasladado hasta la citada comisaria a fin de realizar las averiguaciones correspondientes sobre su procedencia.