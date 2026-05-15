viernes, 15 de mayo de 2026

En tareas de prevención la Policía demoró a varias personas con antecedentes policiales

En la jornada de ayer 14-05-26 efectivos policiales pertenecientes de los grupos G.R.I.M. realizaron diversos procedimientos que derivaron en la demora de varias personas que registrarían antecedentes policiales.

El primer procedimiento, lo concreto el personal del G.R.I.M. 3, en inmediaciones de calles Uruguay y 9 de Julio, donde fue demorado un hombre de 28 años de edad, quien fue observado merodeando entre los vehículos estacionados y divisando el interior de domicilios de la zona, además tras las averiguaciones correspondientes resulto que registraba policiales.

Posteriormente, cerca de las 20:00 horas, nuevamente efectivos del G.R.I.M. 3, tras ser alertados a través del Sistema Integral de Seguridad 911 sobre la presencia de un sujeto que estaría ocasionando disturbios en la vía pública en calle Santiago del Estero al 200 aproximadamente, por tal motivo se dirigieron al lugar donde identificaron y demoraron a un hombre de 34 años, quien se encontraba en aparente estado de ebriedad, y tras las averiguaciones resulto que registraría antecedentes policiales.

Asimismo, cerca de las 21:30 horas, personal del G.R.I.M. 2 en inmediaciones de calles Florencia y Groussac, demoraron a un hombre de 38 años, quien se encontraba ocasionando desorden en la vía pública.

En otro procedimiento realizado alrededor de las 23:00 horas por efectivos del G.R.I.M. 1, fue demorado un hombre de 44 años, en avenida Costanera al 300, luego de ser observado merodeando entre los vehículos estacionados, ocasionando intranquilidad entre los transeúntes, quien no pudo justificar su presencia en el lugar y tras las averiguaciones registraría antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.

Finalmente, cerca de las 23:30 horas, efectivos del G.R.I.M. 2 en inmediaciones de calles Cuba y Provincias Unidas, divisaron a un sujeto que se encontraba observando el interior de los automóviles estacionados, por lo que fue identificado y demorado un hombre de 40 años, que además según las averiguaciones realizadas resulto que registraba antecedentes policiales

Todos los demorados fueron trasladados a las dependencias jurisdiccionales correspondientes, donde se prosiguen con las diligencias de rigor.