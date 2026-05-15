En tareas de prevención la Policía demoró a varias personas con antecedentes policiales

El primer procedimiento, lo concreto el personal del
G.R.I.M. 3, en inmediaciones de calles Uruguay y 9 de Julio, donde fue demorado
un hombre de 28 años de edad, quien fue observado merodeando entre los
vehículos estacionados y divisando el interior de domicilios de la zona, además
tras las averiguaciones correspondientes resulto que registraba policiales.
Posteriormente, cerca de las 20:00 horas, nuevamente
efectivos del G.R.I.M. 3, tras ser alertados a través del Sistema Integral de
Seguridad 911 sobre la presencia de un sujeto que estaría ocasionando
disturbios en la vía pública en calle Santiago del Estero al 200
aproximadamente, por tal motivo se dirigieron al lugar donde identificaron y
demoraron a un hombre de 34 años, quien se encontraba en aparente estado de
ebriedad, y tras las averiguaciones resulto que registraría antecedentes
policiales.
Asimismo, cerca de las 21:30 horas, personal del G.R.I.M. 2
en inmediaciones de calles Florencia y Groussac, demoraron a un hombre de 38
años, quien se encontraba ocasionando desorden en la vía pública.
En otro procedimiento realizado alrededor de las 23:00 horas
por efectivos del G.R.I.M. 1, fue demorado un hombre de 44 años, en avenida
Costanera al 300, luego de ser observado merodeando entre los vehículos
estacionados, ocasionando intranquilidad entre los transeúntes, quien no pudo
justificar su presencia en el lugar y tras las averiguaciones registraría
antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.
Finalmente, cerca de las 23:30 horas, efectivos del G.R.I.M.
2 en inmediaciones de calles Cuba y Provincias Unidas, divisaron a un sujeto
que se encontraba observando el interior de los automóviles estacionados, por
lo que fue identificado y demorado un hombre de 40 años, que además según las
averiguaciones realizadas resulto que registraba antecedentes policiales
Todos los demorados fueron trasladados a las dependencias
jurisdiccionales correspondientes, donde se prosiguen con las diligencias de
rigor.