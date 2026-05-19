En tareas de prevención la Policía demoró a varias personas

El primer procedimiento lo concretaron en la tarde del domingo 17-05-26, alrededor de las 17:15 horas, cuando efectivos del G.R.I.M. 2
demoraron a un hombre de 30 años de edad, quien circulaba a bordo de una
motocicleta -marca Honda modelo CB1 125c.c-, realizando maniobras peligrosas
poniendo su integridad física en riesgo y la de terceros, en inmediaciones de
Avenida Medrano y calle Las Piedras.
Posteriormente, cerca de las 23:00 horas, personal del
G.R.I.M. 5 en inmediaciones de calle Merceditas de San Martín, divisaron a un
sujeto que se encontraba merodeando observando detenidamente hacia el interior
de los domicilios lindas, generando intranquilidad entre los vecinos de la
zona, por tal motivo procedieron a la identificación de un hombre mayor de
edad, quien no supo justificar su permanencia en el lugar, por lo que fue
demorado.
En tanto, en la madrugada de ayer 18-05-26, alrededor de las
01:45 horas, nuevamente efectivos del G.R.I.M. 5, demoraron a un hombre mayor
de edad, quien fue observado merodeando domicilios sobre calle Chubut.
Finalmente, cerca de las 02:15 horas, personal del G.R.I.M.
2 en inmediaciones de calles Frías y Loreto, divisaron a un sujeto que se
encontraba observando domicilios y vehículos estacionados, por lo que
procedieron a su demora, tratándose de un hombre mayor de edad -alias Negro-,
además hallaron entre sus prendas un cuchillo tipo Tramontina y tras las
primeras averiguaciones realizadas resulto que registraría antecedentes
policiales.
Todos los demorados fueron trasladados hasta las comisarias
jurisdiccionales donde se continúan con los tramites de rigor.