martes, 19 de mayo de 2026

En tareas de prevención la Policía demoró a varias personas

Efectivos policiales pertenecientes a los diferentes G.R.I.M., en momentos que realizaban recorridas de prevención de ilícitos realizaron diversos procedimientos, donde lograron la demora de varias personas.

El primer procedimiento lo concretaron en la tarde del domingo 17-05-26, alrededor de las 17:15 horas, cuando efectivos del G.R.I.M. 2 demoraron a un hombre de 30 años de edad, quien circulaba a bordo de una motocicleta -marca Honda modelo CB1 125c.c-, realizando maniobras peligrosas poniendo su integridad física en riesgo y la de terceros, en inmediaciones de Avenida Medrano y calle Las Piedras.

Posteriormente, cerca de las 23:00 horas, personal del G.R.I.M. 5 en inmediaciones de calle Merceditas de San Martín, divisaron a un sujeto que se encontraba merodeando observando detenidamente hacia el interior de los domicilios lindas, generando intranquilidad entre los vecinos de la zona, por tal motivo procedieron a la identificación de un hombre mayor de edad, quien no supo justificar su permanencia en el lugar, por lo que fue demorado.

En tanto, en la madrugada de ayer 18-05-26, alrededor de las 01:45 horas, nuevamente efectivos del G.R.I.M. 5, demoraron a un hombre mayor de edad, quien fue observado merodeando domicilios sobre calle Chubut.

Finalmente, cerca de las 02:15 horas, personal del G.R.I.M. 2 en inmediaciones de calles Frías y Loreto, divisaron a un sujeto que se encontraba observando domicilios y vehículos estacionados, por lo que procedieron a su demora, tratándose de un hombre mayor de edad -alias Negro-, además hallaron entre sus prendas un cuchillo tipo Tramontina y tras las primeras averiguaciones realizadas resulto que registraría antecedentes policiales.

Todos los demorados fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales donde se continúan con los tramites de rigor.