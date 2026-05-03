domingo, 3 de mayo de 2026

En tareas de prevención la Policía secuestró una camioneta con adulteraciones

Efectivos policiales dependientes de la Dirección de Investigación Criminal, días atrás, momentos en que realizaba recorridas de prevención de ilícitos, mas precisamente por Avenida Alta Gracia y calle Mercedaria observaron una camioneta circulando y la cual a simple vista poseía chapa patente apócrifa.

Por tal motivo, procedieron a detener la marcha, tratándose de una camioneta -marca Jeep Renegade- conducido por un hombre mayor de edad, y tras las primeras averiguaciones realizadas, se logró determinar que el chasis del rodado se encontraba adulterado, como así también a prima facie el motor y cedula de identificación.

El rodado secuestrado fue trasladado hasta la citada dependencia a fin de continuar con las diligencias correspondientes.