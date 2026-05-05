Garruchos: En operativo conjunto secuestran 250 cartones de cigarrillos de contrabando

El hecho se registró alrededor de
las 18:00 horas, cuando efectivos de la Comisaría de Garruchos, en el marco de
un seguimiento controlado iniciado desde dicha localidad, y contando con la
colaboración ya en jurisdicción de Apóstoles, lograron interceptar un vehículo
-marca Fiat Palio- en el barrio 110 Viviendas.
El rodado era conducido por un
hombre de 42 años, acompañado por una mujer de 59 años. Tras la requisa
correspondiente, se constató que transportaban en su interior un total de cinco
cajas de cigarrillos marca “Eight”, contabilizándose 250 cartones. El aforo
estimado de la mercadería secuestrada asciende a $5.420.000.
Ante esta situación, se dio
intervención a la Fiscalía Federal, desde donde se dispuso el secuestro de la
mercadería y del vehículo, así como la notificación de la causa por infracción
a la Ley Nacional N° 22.415 (Código Aduanero) a ambas personas involucradas, en
tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites de rigor
que corresponde.