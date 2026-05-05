martes, 5 de mayo de 2026

Garruchos: En operativo conjunto secuestran 250 cartones de cigarrillos de contrabando

En la jornada de ayer 04-05-26, efectivos policiales de la Comisaría de distrito Garruchos, en el marco de operativos de control y prevención, y con la valiosa colaboración de efectivos de la Unidad Regional VII – Apóstoles, a través de la División Drogas Peligrosas y la División Comando Radioeléctrico de Misiones, llevaron adelante un procedimiento que culminó con el secuestro de una importante carga de cigarrillos de procedencia ilegal.

El hecho se registró alrededor de las 18:00 horas, cuando efectivos de la Comisaría de Garruchos, en el marco de un seguimiento controlado iniciado desde dicha localidad, y contando con la colaboración ya en jurisdicción de Apóstoles, lograron interceptar un vehículo -marca Fiat Palio- en el barrio 110 Viviendas.

El rodado era conducido por un hombre de 42 años, acompañado por una mujer de 59 años. Tras la requisa correspondiente, se constató que transportaban en su interior un total de cinco cajas de cigarrillos marca “Eight”, contabilizándose 250 cartones. El aforo estimado de la mercadería secuestrada asciende a $5.420.000.

Ante esta situación, se dio intervención a la Fiscalía Federal, desde donde se dispuso el secuestro de la mercadería y del vehículo, así como la notificación de la causa por infracción a la Ley Nacional N° 22.415 (Código Aduanero) a ambas personas involucradas, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites de rigor que corresponde.