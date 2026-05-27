Gendarmería secuestró 23 mil paquetes de cigarrillos que eran trasladados en dos vehículos robados

Integrantes de la Sección “San Pedro”, dependiente del Escuadrón 12 “Bernardo de Irigoyen” mientras desarrollaban actividades de prevención vial y control sobre el kilómetro 65 de la Ruta Provincial Nº 17, a la altura de la localidad de Pozo Azul, realizaron las señales de tránsito a dos vehículos que se aproximaban para que reduzcan la velocidad, cuyos conductores hicieron caso omiso y llevaron a cabo maniobras bruscas para evadir al dispositivo de la Fuerza.
Ante este suceso, los funcionarios observaron que el conductor de uno de los rodados descendió del mismo en movimiento, provocando que termine volcado sobre la banquina y posteriormente el ciudadano huyó en dirección a una zona montuosa lindante.
Mientras que, el rodado restante pudo ser interceptado y el ciudadano fue aprehendido inmediatamente.
Tras efectuar la requisa de ambos automóviles, los uniformados constataron la existencia de un total de 23.980 paquetes de cigarrillos de origen extranjero, que carecían del aval aduanero correspondiente.
Informados de los resultados, el Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Eldorado dispusieron el decomiso de la mercadería, en infracción a la Ley N° 22.415, y de los vehículos utilizados, los cuales tenían pedido de secuestro por robo. En cuanto al involucrado aprehendido, quedó supeditado a la causa.