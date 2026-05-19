martes, 19 de mayo de 2026

General Paz: Demoraron a cuatro personas en operativos de prevención

Efectivos policiales de la Comisaría Distrito General Paz, en el marco de recorridas en prevención, llevaron adelante distintos procedimientos que culminaron con la demora de cuatro personas mayores de edad.

El primero de los procedimientos se concretó ayer cerca de las 01:00 horas, cuando personal policial identificó a dos ciudadanos en la vía pública, resultando que uno de ellos, llevaba entre sus pertenencias, un envoltorio que contenía una sustancia vegetal de similares características a la marihuana, procediéndose al secuestro preventivo de la misma -bajo las formalidades legales-, siendo demorados de manera preventiva.

Por otra parte, más tarde, continuando con las tareas de prevención, los uniformados observaron a dos personas que se desplazaban en una motocicleta realizando maniobras peligrosas y circulando a gran velocidad sobre la Plaza 25 de Mayo de esa localidad, poniendo en riesgo la integridad de terceros presentes en el lugar.

Tras un seguimiento controlado, lograron interceptar el rodado y demoraron a sus ocupantes, quienes no supieron justificar su accionar de manera coherente y se presume que se encontraban bajo los efectos de haber ingerido algún tipo de bebidas alcohólicas.

Los demorados y el rodado fueron trasladados a la dependencia policial, donde se prosiguen con los trámites de rigor correspondientes.