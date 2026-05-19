General Paz: Demoraron a cuatro personas en operativos de prevención

El primero de los procedimientos
se concretó ayer cerca de las 01:00 horas, cuando personal policial identificó a dos
ciudadanos en la vía pública, resultando que uno de ellos, llevaba entre sus
pertenencias, un envoltorio que contenía una sustancia vegetal de similares
características a la marihuana, procediéndose al secuestro preventivo de la
misma -bajo las formalidades legales-, siendo demorados de manera preventiva.
Por otra parte, más tarde,
continuando con las tareas de prevención, los uniformados observaron a dos
personas que se desplazaban en una motocicleta realizando maniobras peligrosas
y circulando a gran velocidad sobre la Plaza 25 de Mayo de esa localidad,
poniendo en riesgo la integridad de terceros presentes en el lugar.
Tras un seguimiento controlado,
lograron interceptar el rodado y demoraron a sus ocupantes, quienes no supieron
justificar su accionar de manera coherente y se presume que se encontraban bajo
los efectos de haber ingerido algún tipo de bebidas alcohólicas.
Los demorados y el rodado fueron
trasladados a la dependencia policial, donde se prosiguen con los trámites de
rigor correspondientes.