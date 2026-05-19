Goya: Demoran a un hombre tras un hecho delictivo

En horas del mediodía de ayer 18-05-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito Primera de Goya, en el marco de un legajo judicial que se investiga por supuesto robo con la intervención de la Unidad Fiscal, tras realizar una amplia labor investigativa, aprehendieron a un hombre que estaría presuntamente vinculado al hecho.
El procedimiento lo concretaron pasadas las 12:30
horas, luego de haber tomado conocimiento del ilícito ocurrido, donde una
persona violento el ingreso de un local comercial y sustrajo cosas del interior
del mismo, por lo que, los citados efectivos realizaron diferentes tareas
investigativas, lo que posibilito aprehender e identificar a un hombre de 25
años de edad, quien estaría sindicado como presunto autor del hecho.
El aprehendido fue puesto a disposición de la
justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los
tramites de rigor.