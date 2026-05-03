Goya: La Policía recuperó un celular robado, hay un demorado

En la madrugada de hoy 03-05-26,
efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial Antiarrebatos, momentos
en que se hallaban realizando trabajos de prevención y seguridad, designados al
dispositivo de seguridad implementado en la Fiesta Nacional de Surubi en la
ciudad de Goya, lograron recuperar un teléfono celular sustraído momentos
antes.
El procedimiento, lo concretaron
en un local bailable, donde identificaron a un menor de 17 años de edad, quien
tenía en su poder dos teléfonos celulares, uno de ellos -marca IPhone 13- el
cual tras las averiguaciones realizadas seria el mismo sustraído a una joven.
El demorado y el elemento recuperado fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional de Distrito Segunda a fin de continuar con las diligencias del caso.