Goya: La Policía recuperó una bicicleta y elementos de grifería recientemente sustraídos

Efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Sexta de Goya, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un rápido y eficaz accionar, lograron hallar y recuperar una bicicleta y elementos de grifería recientemente sustraídos.
El procedimiento lo realizaron
luego de tomar conocimiento de la sustracción de una bicicleta -rodado 29-, un
inodoro y otros elementos de grifería de un domicilio ubicado en el Barrio
Devoto Nuevo, por tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron
un intenso trabajo de investigación e intensificaron los patrullajes por la
zona, logrando hallar y recuperar los elementos recientemente sustraídos.
Lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.