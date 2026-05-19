Goya: La Policía recuperó una bicicleta recientemente sustraída

En horas de la mañana de ayer 18-05-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Segunda de Goya, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un eficaz accionar, lograron hallar y recuperar una bicicleta recientemente sustraída.
El procedimiento lo realizaron luego de tomar conocimiento de la
sustracción de una bicicleta -marca Kuwar, rodado 26-, por lo que ante tal
circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de
investigación e intensificaron los patrullajes por la zona, logrando de esta
manera hallar y recuperar el rodado recientemente sustraído.
El rodado recuperado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en
turno, siendo trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue
con los trámites que corresponden.