Goya: La Policía secuestró nueve motocicletas de dudosa procedencia, hay dos demorados

La paciente labor investigativa y
las distintas tareas realizadas, llevo a los citados efectivos a diligenciar
oficios judiciales y realizar diferentes operativos de contralor, circunstancia
donde secuestraron nueve motocicletas –marcas y modelos, Honda CG, Honda Wave,
Honda Biz, honda GLH- resultando algunas de ellas en proceso de desarmado y
otras con algunas adulteraciones. Además, dos hombres mayores de edad, fueron
aprehendidas, quienes estarían presuntamente vinculados a los hechos que se
investigan.
Al respecto, los rodados
secuestrados junto a las personas aprehendidas fueron puestos a disposición de
la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los
trámites correspondientes.