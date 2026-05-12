Goya: Rescataron un ciervo que estaba suelto en pleno centro

Personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Goya intervino en la madrugada de este jueves tras el hallazgo de un ciervo axis hembra que deambulaba suelto en pleno centro de la ciudad.
El alerta fue recibido a través del sistema de emergencias 911, que informó sobre la presencia del animal en inmediaciones de calles España, 9 de Julio y Rolón. De inmediato, efectivos policiales acudieron al lugar y coordinaron un operativo para evitar riesgos tanto para el animal como para los vecinos y conductores.
Luego de varios minutos de seguimiento, el ciervo fue capturado en la zona de calle Ejército Argentino, donde se encontraba desorientado y asustado.
Posteriormente, el ejemplar fue liberado en un área segura y compatible con su hábitat natural, finalizando el procedimiento sin incidentes.