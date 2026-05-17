Goya: Secuestran motocicletas de dudosa procedencia, hay dos demorados

La paciente labor investigativa y
las diferentes tareas realizadas, llevo a los citados efectivos a realizar
diferentes tareas de control y operativos de contralor, circunstancia donde
secuestraron varias motocicletas – de marcas Honda CG, Honda Wave, Honda Biz-
resultando algunas de ellas en proceso de desarmado y otras con algunas
adulteraciones. Además, dos hombres mayores de edad, fueron aprehendidas,
quienes estarían presuntamente vinculados a los hechos que se investigan.
Al respecto, los rodados
secuestrados junto a las personas aprehendidas fueron puestos a disposición de
la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los
trámites correspondientes.