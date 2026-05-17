domingo, 17 de mayo de 2026

Goya: Secuestran motocicletas de dudosa procedencia, hay dos demorados

Efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Primera de Goya en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente, en relación a diversos hechos delictivos ocurridos en el ámbito de su jurisdicción, referentes a la sustracción de motocicletas, luego de amplias labores investigativas, secuestraron varias motocicletas presuntamente vinculadas a los hechos que se investigan.

La paciente labor investigativa y las diferentes tareas realizadas, llevo a los citados efectivos a realizar diferentes tareas de control y operativos de contralor, circunstancia donde secuestraron varias motocicletas – de marcas Honda CG, Honda Wave, Honda Biz- resultando algunas de ellas en proceso de desarmado y otras con algunas adulteraciones. Además, dos hombres mayores de edad, fueron aprehendidas, quienes estarían presuntamente vinculados a los hechos que se investigan.

Al respecto, los rodados secuestrados junto a las personas aprehendidas fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los trámites correspondientes.