Hondo pesar en la Policía de Corrientes por el fallecimiento del Cabo Primero Mattern Patricio Q.E.P.D.

Desde la Policía de Corrientes despiden con profundo pesar al CABO PRIMERO MATTERN PATRICIO, personal de la Comisaria de Distrito Segunda de Esquina, quien falleció por problemas de salud en la tarde de ayer 06 de Mayo en la Ciudad de Goya, donde se encontraba internado.
El Ministro de Seguridad Dn.
Adan Gaya, la Subsecretaria de Seguridad, Lic. Ingrid Jetter, el Jefe de la
Policía Crio. Gral. Lic. Miguel Ángel Leguizamón, el Subjefe Crio. Gral. Walter
Darío Aceval, y directores generales- integrantes del estado mayor policial,
directores, jefes de Departamentos, jefes de Comisarias y de Divisiones,
personal de los oficiales y suboficiales, tanto en actividad como en situación de
retiro por el fallecimiento, envían las sinceras condolencias a los familiares
de quien con vasta trayectoria dentro de las filas de la Policía provincial.