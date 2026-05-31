Identificaron al hombre que murió tras un siniestro vial en Santa Lucía

Efectivos Policiales de la Comisaria de Distrito Santa Lucia, tras las distintas labores investigativas y averiguaciones efectuadas, finalmente lograron dar con familiares e identificar a la persona que se encontraba como NN, tratándose de un hombre de 29 años de edad, de apellido Escalante y quien, habría fallecido tras protagonizar un siniestro vial, en la noche de ayer 30-05-26, sobre Ruta Provincial N°27, a la altura del kilómetro 105 aproximadamente.
Al respecto, se continúa con las diligencias y trámites correspondientes.