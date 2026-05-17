Incautaron más de 131 kilos de marihuana abandonados en la costa del río Paraná

MISIONES
Efectivos de la Sección “Núcleo” dependiente del Escuadrón 10 “Eldorado”, mientras realizaban un patrullaje motorizado en la zona denominada “Vera Cue”, en la localidad misionera de Puerto Esperanza, observaron a dos personas en un sendero lindante a la costa del río Paraná, arrojando bultos desde una canoa hacia el lado argentino, quienes huyeron hacia la República del Paraguay, al impartirse la voz de alto en nombre de la Institución.
Posteriormente, los uniformados efectuaron un rastrillaje en el sector y hallaron cinco bultos que contenían paquetes rectangulares envueltos con cinta color ocre, compatibles con los utilizados para el transporte de estupefacientes.
Con apoyo de personal de la Unidad de Criminalística y Estudios Forenses “Eldorado” y en presencia de testigos, se realizaron las pruebas de campo Narcotest sobre la sustancia hallada, obteniendo resultado positivo para “cannabis sativa”.
Con intervención al Juzgado Federal y Fiscalía Federal de Puerto Iguazú, el material fue trasladado hasta el asiento de la Unidad, donde se realizó la apertura de los bultos, constatando la existencia de 149 paquetes rectangulares con un peso total de 131 kilos 946 gramos del estupefaciente .
El Magistrado interviniente dispuso el secuestro de la droga y el inicio de las actuaciones por infracción a la Ley 23.737.