Intensifican operativos preventivos y de contralor en los controles camineros

Durante las últimas horas,
efectivos policiales llevaron adelante múltiples dispositivos de seguridad vial
sobre rutas nacionales y provinciales, accesos a barrios, controles camineros y
sectores de alta circulación vehicular, con el objetivo de fortalecer la
prevención, garantizar el ordenamiento del tránsito y reducir riesgos de
siniestros viales.
En ese contexto, se realizaron
controles simultáneos en Ruta Nacional N°12, Ruta Provincial N°5, Ruta
Provincial N°43, Ruta Provincial N°99 y distintos puestos camineros
dependientes de la Unidad, labrándose un total de 47 actas de infracción, sin
registrarse retenciones de vehículos.
Asimismo, se efectuaron
operativos de identificación de personas y control vehicular en distintos
horarios, además de recorridas preventivas y zonas donde se ejecutan obras
viales vinculadas a la autovía de Ruta Nacional N°12.
Por otra parte, personal policial
también colaboró activamente en tareas de regulación del tránsito en
inmediaciones de establecimientos educativos, especialmente en horarios de
ingreso y egreso escolar, a fin de brindar mayor seguridad a estudiantes, docentes
y familias.
De igual manera, en el marco del
“Plan Paraná – Control Hidrovía y Ruta Nacional N°12”, se intensificaron los
controles preventivos en corredores viales estratégicos, sumándose además
tareas de fiscalización de velocidad mediante cinemómetro móvil sobre Ruta
Nacional N°12.
En este sentido desde la Policía
de Corrientes se recuerda a la ciudadanía la importancia de respetar las normas
de tránsito, circular con la documentación correspondiente y adoptar conductas
responsables al volante para contribuir a una circulación más segura para
todos.