martes, 12 de mayo de 2026

Intensifican operativos preventivos y de contralor

Durante la jornada del domingo 10-05-26, en el marco de las directivas impartidas por el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía, la Unidad Especial de Tránsito y Caminera -U.E.T. y C.- continúa desplegando de manera permanente diversos operativos de prevención, control vehicular, identificación de personas y regulación del tránsito en distintos puntos estratégicos de la ciudad, rutas y caminos.

En las últimas horas, efectivos policiales llevaron adelante múltiples dispositivos de seguridad vial sobre rutas nacionales y provinciales, accesos a barrios, controles camineros y sectores de alta circulación vehicular, con el objetivo de fortalecer la prevención, garantizar el ordenamiento del tránsito y reducir riesgos de siniestros viales.

En ese contexto, se realizaron controles simultáneos en Ruta Nacional N°12, Ruta Provincial N°5, Ruta Provincial N°43, Ruta Provincial N°99 y distintos puestos camineros dependientes de la Unidad, labrándose un total de 47 actas de infracción, registrándose tres retenciones de licencia, una de ellas por alcoholemia positiva; en tanto en otro procedimiento se detuvo la marcha de una camioneta con embarcación que llevaba pescados y se decomiso seis ejemplares, acudiendo personal de flora y fauna realizando la infracción que corresponde.

Asimismo, se efectuaron operativos de identificación de personas y control vehicular en distintos horarios, además de recorridas preventivas y zonas donde se ejecutan obras viales vinculadas a la autovía de Ruta Nacional N°12.

Por otra parte, personal policial también colaboró activamente en tareas de regulación del tránsito en inmediaciones de establecimientos educativos, especialmente en horarios de ingreso y egreso escolar, a fin de brindar mayor seguridad a estudiantes, docentes y familias.

De igual manera, en el marco del “Plan Paraná – Control Hidrovía y Ruta Nacional N°12”, se intensificaron los controles preventivos en corredores viales estratégicos, sumándose además tareas de fiscalización de velocidad mediante cinemómetro móvil sobre Ruta Nacional N°12.

En este sentido desde la Policía de Corrientes se recuerda a la ciudadanía la importancia de respetar las normas de tránsito, circular con la documentación correspondiente y adoptar conductas responsables al volante para contribuir a una circulación más segura para todos.