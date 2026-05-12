Intensifican operativos preventivos y de contralor

Durante la jornada del domingo
10-05-26, en el marco de las directivas impartidas por el Ministerio de
Seguridad y la Jefatura de Policía, la Unidad Especial de Tránsito y Caminera
-U.E.T. y C.- continúa desplegando de manera permanente diversos operativos de
prevención, control vehicular, identificación de personas y regulación del
tránsito en distintos puntos estratégicos de la ciudad, rutas y caminos.
En las últimas horas, efectivos
policiales llevaron adelante múltiples dispositivos de seguridad vial sobre
rutas nacionales y provinciales, accesos a barrios, controles camineros y
sectores de alta circulación vehicular, con el objetivo de fortalecer la
prevención, garantizar el ordenamiento del tránsito y reducir riesgos de
siniestros viales.
En ese contexto, se realizaron
controles simultáneos en Ruta Nacional N°12, Ruta Provincial N°5, Ruta
Provincial N°43, Ruta Provincial N°99 y distintos puestos camineros
dependientes de la Unidad, labrándose un total de 47 actas de infracción,
registrándose tres retenciones de licencia, una de ellas por alcoholemia
positiva; en tanto en otro procedimiento se detuvo la marcha de una camioneta
con embarcación que llevaba pescados y se decomiso seis ejemplares, acudiendo
personal de flora y fauna realizando la infracción que corresponde.
Asimismo, se efectuaron
operativos de identificación de personas y control vehicular en distintos
horarios, además de recorridas preventivas y zonas donde se ejecutan obras
viales vinculadas a la autovía de Ruta Nacional N°12.
Por otra parte, personal policial
también colaboró activamente en tareas de regulación del tránsito en
inmediaciones de establecimientos educativos, especialmente en horarios de
ingreso y egreso escolar, a fin de brindar mayor seguridad a estudiantes, docentes
y familias.
De igual manera, en el marco del
“Plan Paraná – Control Hidrovía y Ruta Nacional N°12”, se intensificaron los
controles preventivos en corredores viales estratégicos, sumándose además
tareas de fiscalización de velocidad mediante cinemómetro móvil sobre Ruta
Nacional N°12.
En este sentido desde la Policía
de Corrientes se recuerda a la ciudadanía la importancia de respetar las normas
de tránsito, circular con la documentación correspondiente y adoptar conductas
responsables al volante para contribuir a una circulación más segura para
todos.