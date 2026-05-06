Intensos operativos de control vehicular e identificación de personas

En el Marco Integral de Seguridad
y Prevención del Delito, durante la tarde de ayer 05-05-26, efectivos
Policiales de la Unidad Especial de Tránsito y Caminera dependientes de la
Dirección General de Seguridad Vial, llevaron a cabo operativos de contralor en
puntos claves de acceso a esta ciudad.
Los operativos fueron llevados a
cabo en los distintos puntos camineros, dando inicio alrededor de las 18:00
horas, oportunidad, en que identificaron a varias personas, como así también
realizaron el control de documentaciones de diferentes rodados, labrando las
actas correspondientes en cada caso.
Al respecto, en cada unidad se
continuaron con las demás diligencias de rigor.