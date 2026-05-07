jueves, 7 de mayo de 2026

Intensos operativos de control vehicular e identificación de personas en Loma de González

En el Marco Integral de Seguridad y Prevención del Delito, durante la noche del martes 05-05-26, efectivos Policiales de la Comisaria de Distrito Lomas de González, llevaron a cabo un operativo de contralor, sobre Ruta Provincial Nº 5 a la altura del kilómetro 56 aproximadamente.

Dicho operativo dio inicio alrededor de las 21:00, concluyendo, pasadas las 23:00 horas, oportunidad, en que identificaron y demoraron a varias personas para averiguación de sus antecedentes, como así también el control de documentaciones de diferentes rodados.

Las personas demoradas fueron trasladadas hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.