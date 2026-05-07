Intensos operativos de control vehicular e identificación de personas en Loma de González

En el Marco Integral de Seguridad y Prevención del Delito, durante la noche del martes 05-05-26, efectivos Policiales de la Comisaria de Distrito Lomas de González, llevaron a cabo un operativo de contralor, sobre Ruta Provincial Nº 5 a la altura del kilómetro 56 aproximadamente.
Dicho operativo dio inicio
alrededor de las 21:00, concluyendo, pasadas las 23:00 horas, oportunidad, en
que identificaron y demoraron a varias personas para averiguación de sus
antecedentes, como así también el control de documentaciones de diferentes rodados.
Las personas demoradas fueron
trasladadas hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias
del caso.