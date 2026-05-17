Intensos operativos de prevención, hay varios demorados

En uno de los hechos, ocurrido alrededor de las 16:00 horas
de ayer, acudieron a inmediaciones de la Escuela Eragia, tras ser alertados por
el sistema de emergencias 911 sobre un grupo de motociclistas realizando
maniobras peligrosas sobre la colectora de Ruta Nacional N°12. Al llegar al
lugar, los uniformados observaron a varios motociclistas efectuando piruetas,
quienes al advertir la presencia policial emprendieron la fuga. Tras una
persecución controlada, una de las motocicletas perdió el control en calles Las
Dalias entre Río Chico y Las Azucenas, demorándose a dos menores de edad y
secuestrándose una motocicleta -marca Honda Wave-.
Por otra parte, cerca de las 20.00horas, personal policial
demoró a un joven -mayor de edad, en inmediaciones de calle Guastavino al 1600,
luego de ser observado merodeando y observando el interior de vehículos
estacionados. Durante el palpado preventivo, los efectivos hallaron entre sus
prendas un cuchillo, cuya portación no pudo justificar.
Finalmente, alrededor de las 03:00 horas, efectivos
policiales demoraron a un joven de 20 años en avenida el Maestro al 3400, tras
ser visto observando vehículos estacionados en actitud sospechosa.