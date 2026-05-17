domingo, 17 de mayo de 2026

Intensos operativos de prevención, hay varios demorados

Efectivos policiales del Comando Patrulla realizaron diversos procedimientos durante las últimas horas, logrando demoras de personas y el secuestro de elementos.

En uno de los hechos, ocurrido alrededor de las 16:00 horas de ayer, acudieron a inmediaciones de la Escuela Eragia, tras ser alertados por el sistema de emergencias 911 sobre un grupo de motociclistas realizando maniobras peligrosas sobre la colectora de Ruta Nacional N°12. Al llegar al lugar, los uniformados observaron a varios motociclistas efectuando piruetas, quienes al advertir la presencia policial emprendieron la fuga. Tras una persecución controlada, una de las motocicletas perdió el control en calles Las Dalias entre Río Chico y Las Azucenas, demorándose a dos menores de edad y secuestrándose una motocicleta -marca Honda Wave-.

Por otra parte, cerca de las 20.00horas, personal policial demoró a un joven -mayor de edad, en inmediaciones de calle Guastavino al 1600, luego de ser observado merodeando y observando el interior de vehículos estacionados. Durante el palpado preventivo, los efectivos hallaron entre sus prendas un cuchillo, cuya portación no pudo justificar.

Finalmente, alrededor de las 03:00 horas, efectivos policiales demoraron a un joven de 20 años en avenida el Maestro al 3400, tras ser visto observando vehículos estacionados en actitud sospechosa.

Todos los demorados y lo secuestraron fueron trasladados a las Comisarías jurisdiccionales donde se prosigue con los trámites de cada caso.