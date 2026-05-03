Intentaba robar objetos del cementerio y fue demorado por la Policía

En horas de la madrugada de ayer 02-05-26, efectivos policiales dependientes del Grupo de Intervención Rápida, fueron alertados que en interior del cementerio San Juan Batista se encontraba un sujeto, alias “peladito” quien intentaba sustraer elementos.
Por tal motivo, los uniformados
se dirigieron hasta el lugar, donde observaron al mismo saltar el muro
perimetral del lugar para emprender su huida, por lo que se dio inicio a un
seguimiento, logrando en inmediaciones de calle Cabeza de Vaca interceptarlo,
donde familiares y vecinos del lugar empezaron a agredir al personal policial,
con elementos y arma blanca a fin de evitar el procedimiento, en el cual
resultaron lesionados varios efectivos, quienes lograron finalmente la demora
de esta persona.
El demorado, fue trasladado hasta
la comisaria jurisdiccional correspondiente a fin de continuar con las
diligencias del caso.