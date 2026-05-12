Itatí: Demoran a un joven con pedido de localización

En la noche de ayer 11-05-26,
efectivos policiales de la Comisaria Distrito de Itati, realizando recorridas
en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a un joven
mayor de edad.
El procedimiento fue concretado
cerca de las 22:00 horas, cuando los efectivos se encontraban realizando sus
labores especificas en inmediaciones de su jurisdicción, donde advierten la
presencia de una persona causando disturbios en la vía pública, siendo
identificado y demorado, posteriormente, tras las primeras averiguaciones, el
mismo resulto poseer un pedido de localización activo, por hallarse
presuntamente vinculado en un hecho que se investiga.
Al respecto, el demorado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.