martes, 12 de mayo de 2026

Itatí: Demoran a un joven con pedido de localización

En la noche de ayer 11-05-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito de Itati, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a un joven mayor de edad.

El procedimiento fue concretado cerca de las 22:00 horas, cuando los efectivos se encontraban realizando sus labores especificas en inmediaciones de su jurisdicción, donde advierten la presencia de una persona causando disturbios en la vía pública, siendo identificado y demorado, posteriormente, tras las primeras averiguaciones, el mismo resulto poseer un pedido de localización activo, por hallarse presuntamente vinculado en un hecho que se investiga.

Al respecto, el demorado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.